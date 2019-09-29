РИАМО - 29 сен. В ночь на 28 сентября водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в Москву-реку, в результате происшествия погибли два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Прошлой ночью, примерно в 01:00, на Коломенской набережной, 1 водитель не справился с управлением, пробил ограждение и упал в воду. Погибли два человека — водитель и пассажир», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины произошедшего.