РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил магнитогорский «Металлург» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между клубами «Витязь» и «Металлург» проходил в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске 28 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Витязи» проявили недюжинные качества, чтобы установить новый рекорд клуба. Итог матча: «Витязь» – «Металлург»– 3:2», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что это девятая победа подряд подольской дружины Михаила Кравеца. Матч посмотрели 5,5 тысяч зрителей. Следующая встреча состоится с «ЦСКА» 3 октября в Москве.