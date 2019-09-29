РИАМО - 29 сен. На Пакровской улице в Москве на дворовой территории легковушка сбила ребенка, пострадавший с незначительными травмами доставлен в больницу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На Пакровской, 17А во дворе автомобиль Skoda сбил человека. Пострадавший — ребенок. Госпитализирован с незначительными травмами», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас выясняются все обстоятельства случившегося