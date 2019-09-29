РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольске старшая сестра Георгиевского сестричества милосердия рассказала школьникам о волонтерстве и благотворительности, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«На днях сестра Георгиевского сестричества милосердия Евгения Самоделкина встретилась с учениками 4 класса в лицее «Экус» Подольска. Поводом для встречи стала благотворительная акция «Дети вместо цветов», организованная классным руководителем Екатериной Гребенниковой, родителями учеников и самими четвероклассниками лицея. Ребятам было подробно рассказано о направлениях деятельности сестричества. На одном из слайдов ребята увидели фотографию своего класса, сделанную в прошлом году на Рождественской благотворительной акции, которую ребята организовали под руководством своего классного руководителя», - говорится в сообщении.

Также родителями класса и учениками был передан годовой запас подгузников, средства гигиены, детский стиральный порошок и витамины для подопечных Георгиевского сестричества - детей-отказников в одном из детских отделений центральной городской больницы.