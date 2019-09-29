РИАМО - 29 сен. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности, местами ожидаются сильные порывы ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение на территории Московской области и столицы действует с 09:00 30 сентября до 09:00 2 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Рязанской, Смоленской, Тульской, Калужской и Ивановской областей.

Первую половину следующей недели температура в Московской области и столице будет выше нормы, столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов, похолодание ожидается в пятницу. Синоптики прогнозируют дожди, временами будет усиливаться ветер.