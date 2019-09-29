РИАМО - 29 сен. В воскресенье утром в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали пять рейсов, два отменили. В Шереметьеве задержано шесть рейсов.

Больше всего рейсов задержали в Домодедове — 15. Еще два отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержан один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

В воскресенье в Московском регионе местами ожидается дождь.