РИАМО - 29 сен. В Москве разыскивают неизвестного, обокравшего дом в СНТ деревни Лаптево поселения Воскресенское Новомосковского административного округа, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Накануне в полицию обратилась женщина 1948 года рождения. Она сообщила, что из ее дома были похищены ценные вещи.

«Установлено, что в период с 11:00 26 сентября по 16:00 28 сентября неизвестный, отжав панорамную дверь, проник в двухэтажный жилой дом по указанному адресу. В комнате на втором этаже злоумышленник, взломав металлический сейф, совершил кражу денежных средств и ювелирных изделий», - рассказал собеседник агентства.

На данный момент сумма и перечень устанавливаются. Предварительно, ущерб составил более 1 миллиона рублей.

По данному факту проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».