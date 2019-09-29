РИАМО - 29 сен. Первую половину следующей недели температура в Московской области и столице будет выше нормы примерно на четыре градуса, похолодание ожидается в пятницу, все дни недели возможны кратковременные дожди, сообщила РИАМО главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Будет потепление, будут дожди, будет меняться характер погоды. У нас ожидается теплый воздух с Атлантики. В то же время он будет влажным. В первую половину недели температура будет ваше нормы в среднем на четыре градуса. Все дни будут идти дожди, временами будет усиливаться ветер. Также ожидается пониженный фон атмосферного давления», - сказала Макарова.

Она добавила, что в понедельник в Москве будет 13-15 градусов, а по области — 10-15 градусов. Во вторник и среду в Московском регионе установится дождливая погода. Столбики термометров в Москве в среду зафиксируются на отметке 17 градусов, в области будут колебаться в районе 13-17. По области в среду ожидается 11-16 градусов, а в Москве — 13-16.

В четверг также ожидается теплый день с кратковременными дождями, столбики термометров в Москве и Подмосковье будут показывать 13-18 градусов. В пятницу похолодает, температура может упасть до 10 градусов.