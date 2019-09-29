РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В подмосковных Люберцах состоится праздничная программа для старшего поколения, пожилые жители получат сладкие подарки, сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«1 октября в 13:00 в КДЦ «Союз» пройдет концертная программа «Золотая пора!», посвященную Международному Дню пожилых людей. Для жителей подготовлена программа с участием творческих коллективов горокруга Люберцы, сладкие подарки зрителям старшего возраста и заряд хорошего настроения», - говорится в сообщении.

Жителей ждут в культурно-досуговом центре «Союз» по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2.