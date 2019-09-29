РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольске более 60 велосипедистов приняли участие в велозабеге в формате олимпийского кросс-кантри, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Лаговский Подольска ‍28 сентября вблизи деревни Бородино прошли соревнования среди любителей велосипедного спорта в формате олимпийского кросс-кантри. Более 60 участников проходили сложную трассу на горных велосипедах с крутыми спусками и подъемами», - говорится в сообщении.

Участников велозабега приветствовали депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин и начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.