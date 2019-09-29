РИАМО – 29 сен. Россиянам при приеме на работу теперь нужно представлять работодателю документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Документ нужно представить вместо страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Постановление утвердил Пенсионный фонд России.

«Утвердить: форму документа, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета», — сообщается на сайте.

Этот документ делают по запросу гражданина, обратившегося в ПФР или МФЦ, на основании сведений, хранящимся на индивидуальном лицевом счете. Документ содержит страховой номер (СНИЛС), дату регистрации в системе индивидуального учета, ФИО, место и дату рождения гражданина.