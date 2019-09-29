РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 сен. Более 2 тысяч спортсменов принимают участие в Космическом марафоне в Королеве, этот забег является одним из старейших в России, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев.

В воскресенье в Королеве проходит Космический марафон. Забег проводится с 1977 года, с каждым годом набирая популярность и все большее количество участников.

«Космический марафон очень популярен, является одним из старейших марафонов в России. В этом году в забеге принимают участие 2,2 тысячи спортсменов из порядка 20 стран. В этом году мы учли пожелания жителей города и постарались минимально перекрывать движение, большая часть маршрута бегунов пройдет на территории Лосиного острова », - сказал Конышев.

Участвуют в 43-м Космическом марафоне малыши в колясках, дети и взрослые спортсмены. Дети преодолели трассы от 400 метров до 3 километров, участникам постарше предстоит пробежать от 10 до 42,2 километров.