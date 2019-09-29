РИАМО - 29 сен. Полицейские Москвы задержали женщину 1991 года рождения, подозреваемую в убийстве, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

27 сентября в квартире на Лебедянской улице был обнаружен труп безработного мужчины 1988 года рождения.

«Труп направлен в бюро судмедэкспертизы. В тот же день была задержана подозреваемая, которая в ходе ссоры нанесла пострадавшему ножевое ранение», - рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент подозреваемая задержана, проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания.