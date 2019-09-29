РИАМО - 29 сен. Эксперты назвали лучшие смартфоны-новинки 2019 года с учетом соотношения цены и функционала гаджетов, iPhone 11 уступил первую строчку смартфону OnePlus 7T, пишет сайт kp.ru.

Рейтинг опубликовало американское издание Business Insider.

«Первое место в этом рейтинге занял китайский OnePlus 7T. По мнению автора обзора, главные достоинства этой модели – простая операционная система Android, отличная камера с тремя объективами, продолжительность автономной работы, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. И, наконец, он просто красивый», — говорится в сообщении.

В числе недостатков автор отметил отсутствие беспроводной зарядки и разъема для наушников и довольно большой дисплей. Стоит такой телефон от 600 долларов.

Недавно выпущенный iPhone 11 расположился на втором месте. Он оснащен 6,1-дюймовым экраном и мощным процессором, производительной камерой и функцией распознавания лица. Стоит он от 700 долларов.

Третье место заняла еще одна модель китайского смартфона OnePlus – 7 Pro. Она имеет производительный процессор, хорошую камеру. Датчики отпечатков пальцев и распознавания лица работают быстро, интересен дизайн с изогнутыми краями экрана. Стоимость от 670 долларов.

На четвертом месте расположились два смартфона от Google – Pixel 3a и Pixel 3a XL. При этом автор отметил среди недостатков камеру. А на пятом месте модель OnePlus 6T. Она очень быстро заряжается, но не имеет беспроводной зарядки и разъема для наушников.

В рейтинг также попали Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus.