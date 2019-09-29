РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поучаствовал в политическом семинаре, на котором обсудили новые подходы в управлении, сообщил Ружицкий на своей странице в Instagram.

27-28 сентября в Корпоративном университете Сбербанка прошел семинар о быстро изменяющемся мире, в котором требуются особые подходы в управлении, глубокие знания о современных технологиях и коммуникациях. Мероприятие проходило с участием глав муниципалитетов, депутатов и членов правительства Московской области под кураторством губернатором Подмосковья Андрея Воробьева.

«Изучаем важнейшие изменения в современной политике, «мозг в цифровом мире», управление изменениями, принципы принятия решений. Полученные знания найдут обязательное применение в повседневной работе», - отметил Ружицкий.