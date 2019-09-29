РИАМО - 29 сен. В Москве с 30 сентября по 5 октября на базе городских поликлиник пройдут занятия, на которых горожанам расскажут о профилактике заболеваний, а также научат оказывать первую помощь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В городских поликлиниках регулярно проходят акции, посвященные профилактике заболеваний и их ранней диагностике. Среди таких мероприятий — школы для пациентов, дни здоровья, лекции, занятия для будущих мам и молодых родителей», - говорится в сообщении.

30 сентября в четвертом филиале городской поликлиники № 134 в Ясеневе (Новоясеневский проспект, дом 30, корпус 2) москвичам расскажут о профилактике наиболее распространенных онкологических заболеваний. Занятие начнется в 14:00.

В этот же день родителей и детей, прикрепленных к детской городской поликлинике № 110 в Отрадном (улица Декабристов, дом 39), приглашают на занятия к 15:00. Мероприятие будет посвящено Всемирному дню сердца, его участникам расскажут о том, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков.

1 октября в в филиале № 1 Троицкой городской больницы в Десеновском (Нововатутинский проспект, дом 12а) в 08:00 состоится день открытых дверей, приуроченный к Международному дню пожилых людей. Все желающие, прикрепленные к филиалу, смогут проверить состояние здоровья. При себе необходимо будет иметь паспорт и полис ОМС.

В отделении медицинской профилактики филиала № 2 городской поликлиники № 209 1 октября в 10:00 организуют очередное занятие в школе пациента. Посетителям расскажут о гипертонической болезни, опасности повышенного артериального давления, методах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поучаствовать смогут жители, прикрепленные к поликлинике. Также они смогут пройти обследование и получить рекомендации.

2 октября на базе флагманского центра «Мои документы» на Пресненской набережной пройдут диагностические обследования. Всех желающих осмотрят специалисты городской поликлиники № 68. Они определят в крови уровень холестерина и глюкозы, а также проведут экспресс-оценку состояния сердца, пульсоксиметрию и спирометрию. Для участия необходимо при себе иметь паспорт.

В тот же день в 13:00 на улице Митинской в детской городской поликлинике № 140 для родителей проведут лекцию «Профилактика гриппа и пневмонии».

3 октября занятия о личной гигиене пройдут в филиале № 1 детской городской поликлиники № 150. В этот же день состоится лекция «Особенности течения острых респираторных заболеваний у пожилых пациентов и пациентов с хроническими заболеваниями» в филиале № 2 городской поликлиники № 6 в Коптеве.

4 октября в детской городской поликлинике № 120 проведут лекцию для родителей на тему «Профилактика бронхиальной астмы у детей и подростков», а в детской городской поликлинике № 145 в Братееве можно будет пройти диагностику и получить рекомендации по формированию у ребенка здоровых привычек.

5 октября в 09:00 стартует день открытых дверей в филиале № 1 городской поликлиники № 62. Там для горожан также проведут консультации.

Также 5 октября с 09:00 в центре здоровья городской поликлиники № 66 посетители смогут пройти комплексное обследование. Пациентам измерят артериальное давление, сделают антропометрию, скрининг холестерина и глюкозы в крови. С собой нужно взять паспорт.