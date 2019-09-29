РИАМО - 29 сен. В городе Ногинск Богородского городского округа в лесополосе обнаружили труп неизвестного мужчины, личность погибшего выясняют, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

О страшной находке в лесополосе в районе улицы Рабочей в полицию сообщил местный житель 28 сентября.

«Выездом на место установлено, что в лесополосе без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 30 - 35 лет. Приняты меры к установлению личности неизвестного», — сказал собеседник агентства.

Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. Проводится проверка.