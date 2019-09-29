РИАМО – 29 сен. Полицейские вмешались в спектакль-променад Театра.doc о наркопотреблении, участники спектакля ходили по улицам в поисках «закладок», в которых, разумеется, ничего запрещенного не было, сообщает «Интерфакс».

«Нам сорвали финал спектакля о наркопотреблении и фальсификациях, пришли полицейские, сказали, что у них операция «Мак», и они думают, что мы продаем наркотики», - рассказала куратор проекта Катрин Ненашева.

Она добавила, что никого из участников и зрителей не задержали. После разговора с полицейскими спектакль продолжился.

Спектакль-променад «Рейф#228» — это, согласно афише театра, «иммерсивная работа на тему наркопотребления и фальсификации дел по статье 228 в России». На нем участники и зрители ходят по улицам в поисках «закладок». Их содержимое, по словам организаторов, абсолютно законно и безопасно.