РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В подмосковном Подольске сотрудницу школы искусств, которая проводила занятия вместе с грудным ребенком, отправили в декрет после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на некорректное поведение работников в учреждении культуры в деревне Федюково. Она отметила, что сотрудница Федюковской школы искусств приходит на работу с грудным ребенком и кормит его во время проведения своих уроков.

«На поступившее обращение комитет по культуре и туризму администрации городского округа Подольск сообщает, что сотрудница была приглашена в комитет по вопросу организации работы школы. Комитету очень важно, чтобы школа предоставляла качественную услугу по обучению учащихся. Это возможно при правильной организации работы педагогов и директора. На данный момент преподавательский коллектив полностью сформирован, а данная сотрудница написала заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком с 1 октября 2019 года»,- сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.