РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В подмосковном Подольске спортивным судьям по волейболу рассказали о подготовке кадров к Всероссийским и региональным соревнованиям, сообщается в группе «МУ СШ «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске на стадионе «Труд» 28 сентября прошел семинар спортивных судей Московской области по волейболу. Семинар проводил судья Всероссийской категории, председатель коллегии судей МОФВ Сергей Головин. Участники семинара прослушали программу по подготовке кадров к Всероссийским и региональным соревнованиям с учетом официальных волейбольных правил 2017-2020 годов», - говорится в сообщении.

По окончанию семинара и успешной сдачи зачета всем участникам были вручены именные сертификаты.