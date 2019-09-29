РИАМО - 29 сен. В Подольске женщина поссорилась со своим сожителем и ударила его ножом в грудь, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Преступление было совершено 27 сентября на улице Пионерская.

«Пострадавшего 1961 года рождения госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. За совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД его сожительница 1956 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

28 сентября по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».