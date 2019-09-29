РИАМО – 29 сен. СпециалистыНационального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России рассказали, какие продукты нужно и не нужно употреблять для того, чтобы сохранить здоровье сердца, сообщает РИА Новости.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Сохранить здоровье этого важнейшего органа поможет отказ от жирного мяса в пользу рыбы или птицы.

«Сбалансированное питание – это первый шаг к здоровому сердцу, оно обеспечивает человека полезными веществами, которые необходимы для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела», - говорится в статье.

Также следует ограничить употребление сахара, выбирать нежирные и несладкие молочные и кисломолочные продукты. Полезна будет еда с высоким содержанием калия и магния, это курага, фасоль, кукуруза, орехи, хлеб с отрубями. Также в сутки нужно потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов.

Врачи советуют меньше есть сладости, кондитерские изделия, реже пить сладкие безалкогольные напитки.

Полезны для сердца содержащие омега-3 жирные кислоты несоленая скумбрия, форель, лосось.

Ученые обнаружили новое полезное свойство красного вина>>