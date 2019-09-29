РИАМО - 29 сен. В Воскресенске мужчина поссорился со своим знакомым во время застолья и несколько раз ударил его ножом, пострадавший скончался, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Преступление было совершено в ночь на 28 сентября на улице Андреса. У погибшего мужчины 1992 года рождения — колото-резаные ранения.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел мужчина 1975 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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