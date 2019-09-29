РИАМО - 29 сен. В деревне Новая Ольховка Наро-Фоминского городского округа в карьере на территории птицефабрики обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, угроза для жизнедеятельности отсутствует, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 13:30 28 сентября от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Наро-Фоминский городской округ, деревня Новая Ольховка, ООО «Птицефабрика Эленар», в карьере. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что от боеприпаса до ближайших жилых строений 600 метров. На месте выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на 30 сентября.