РИАМО - 29 сен. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается до 13 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь, атмосферное давление понизится, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 11-13, по области 8-13 градусов. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность около 60%», - говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что переходные сезоны характеризует частое формирование неблагоприятных погодных условий с ощутимыми междусуточными перепадами метеопараметров.

«После кратковременного улучшения в столице вновь будет преобладать влажная погода, атмосферное давление начнет понижаться, содержание кислорода в норме, геомагнитный фон спокойный», - добавляется на сайте.

В такую погоду многие метеочувствительные люди могут отмечать ухудшение самочувствия: появляются симптомы общего недомогания, усталость, разбитость, плохое настроение, тревожность.

Чтобы избежать ухудшения самочувствия, рекомендуется как можно больше гулять, заниматься спортом и пить поливитамины.