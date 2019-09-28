РИАМО - 28 сен. Грипп и ОРВИ являются самыми распространенными в мире инфекционными заболеваниями, главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как их не перепутать, сообщается на сайте департамента.

«Некоторые люди путаются в определениях гриппа и ОРВИ, однако это не совсем верно. ОРВИ – общее название любой респираторной вирусной инфекции, а грипп только один из этих представителей», — говорится в сообщении.

ОРВИ проходит относительно легко, а грипп может привести к серьезным осложнениям. По словам Тяжельникова, заболевание гриппом развивается резко и быстро. Человек чувствует слабость, озноб, температура может за час повыситься до 40 градусов. Ее трудно сбить. Повышенная температура может держаться несколько суток. Больной чувствует ломоту в теле и головные боли, на второй день появляется сухой кашель, который переходит во влажный с выделением мокроты.

При ОРВИ температура обычно не повышается до 39 градусов, держится пару дней. Человек чувствует слабость, но сильных болевых ощущений в мышцах и суставах нет.

«Еще одним отличием является продолжительность течения болезни. ОРВИ не длится больше недели, после выздоровления человек чувствует себя хорошо, грипп проходит за 7-10 дней и недомогания остаются еще до трех недель после выздоровления», – отметил врач.

Лучшим способом не заболеть эксперт назвал своевременную вакцинацию. Защитный эффект наступает через 2 недели после прививки, иммунитет сохраняется в течение года. Сделать бесплатную прививку в Москве можно во всех поликлиниках, мобильных пунктах рядом со станциями метро, в некоторых павильонах «Здоровая Москва», в двух флагманских центрах госуслуг «Мои документы».

Прививку могут сделать всем совершеннолетним гражданам России, с собой нужно взять только паспорт. Перед вакцинацией каждого обязательно осматривает врач-терапевт или инфекционист. После прививки человеку дадут сертификат, вся процедура займет 10-15 минут. Несовершеннолетним вакцину делают в детских садах, школах и детских поликлиниках.