РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. В Балашихе в субботу прошло закрытие мотосезона, 130 байкеров из мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром Залдостановым по прозвищу Хирург проехались по городу мотоколонной, затем направились в Троицкую церковь в Павлино, а завершилось мероприятие у ДК «Саввино», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Данное мероприятие организовано отделением клуба «Ночные волки Железнодорожный».

«Сегодня у нас в Балашихе не только закрытие мотосезона, но и еще одно большое событие для города. Приехал Саша Хирург, и не просто приехал, а привез с собой фильм «Русский реактор», - сказал президент отделения клуба «Ночные волки Железнодорожный» Михаил Медведев.

Он добавил, что сначала мотоколонна по традиции стартовала от ТЦ «Метро» в Железнодорожном, проехалась по городу и затем направилась в микрорайон Павлино, где байкеры посетили старинную Троицкую церковь. Настоятель отец Лазарь рассказал историю зарождения храма, а завершилось мероприятие у ДК «Саввино», где прошла развлекательная программа.

Гости мероприятия могли развлечься в спортивном лазертаге, посмотреть шоу детского городского мотоклуба, отведать полевую кухню, а затем и увидеть фильм «Русский реактор».

По старому русскому обычаю почетных гостей приветствовали хлебом-солью. Хирургу и Михаилу Медведеву от общественной палаты Балашихи вручили благодарственные письма за существенный вклад в развитие института гражданского общества, плодотворную общественную деятельность.

Хирург, поздравляя всех с закрытием мотосезона, рассказал, что этот сезон был для них особенным.

«Для нас он юбилейный - 30 лет «Ночным волкам». Я хочу вам пожелать сегодня счастливой, красочной осени, без уныния, одиночества, и хочу пригласить вас на фильм, который привез, который называется «Русский реактор»,- отметил байкер.

«Русский реактор» - 36-минутный фильм-летопись столетней истории России, увиденной глазами байкеров.

«Это наша попытка ответить на важные вопросы. Мы сами для себя поставили серьезную задачу, а что из этого получилось, предстоит оценить зрителям. Этот фильм - попытка объяснить, что такое Россия? Что нами движет? Куда мы идем? Фильм адресован молодежи. Мы хотим поделиться своим опытом с ними, чтобы они не повторяли ошибок и могли серьезно задуматься над многими вещами: что заставляет русского человека каждый раз подниматься из пепла? Каждый раз воскресать? Какие силы? Этот вопрос мы адресовали и себе»,- заключил Хирург.