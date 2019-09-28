РИАМО - 28 сен. Танцевальные соревнования «Битва парков Подмосковья» прошли в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, участие в них приняли представители Одинцовского округа, Мытищ, Химок, Долгопрудного, Шатуры, Балашихи и Егорьевска, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводились в четырех направлениях — танцевальный спорт, брейк-данс, буги-вуги и акробатический рок-н-ролл.

«Сильнейшими танцорами буги-вуги жюри признало Анастасию Маркову из Химок, Семена Асташенко из Долгопрудного и Андрея Мануйлова из Одинцова, занявших первое, второе и третье места соответственно. Тройка лидеров в направлении брейк-данс выглядит так: первое место у Ивана Рыжкова из Мытищ, второе - у Никиты Акулича из Долгопрудного, а третье - у Ильи Сафарова из Шатуры», - говорится в сообщении.

В акробатическом рок-н-ролле лучшей стала Алиса Мушникова из Химок, за ней расположилась Светлана Лифановская из Балашихи и Юлия Полубоярова из Одинцова. В танцевальном спорте сильнейшими были признана пары Даниила Кремсова и Сабины Кравцовой, а также Александра Артюкина и Яны Булатовой из Одинцова, которым досталось золото и серебро соревнований. Бронзовыми призерами стали Андрей Медик-Оганезов и Татьяна Адлина из Мытищ.

«В общекомандном зачете места распределились следующим образом: первое место - у Химок, второе место - у Одинцова, третье - у Долгопрудного, четвертое - у Балашихи, пятое - у Мытищ, шестое место - у Шатуры, седьмое- у Егорьевска», - отмечается в материале.

Кроме того, в «Битве парков Подмосковья» приняли участие члены сборной Московской области по танцам на колясках и сборная по чирлидингу.

Мероприятие стало финалом программы «Танцуй в парках», в рамках которой людей привлекают к активностям в центрах притяжения.

«Сегодня в Одинцове мы проводим финал, на который приехали лучшие пары из семи округов, чтобы попробовать свои силы и определить сильнейшего. В следующем году предстоит расширение этой программы. К танцам добавятся и настольный теннис, и шахматы, и бокс», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.