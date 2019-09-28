РИАМО - 28 сен. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева прокомментировала новости о своем задержании с кокаином и призвала подписчиков не верить интернету.

«Сегодня в интернете появилась новость о том, что я была поймана с кокаином в трусах. Честно сказать, меня поначалу она порадовала и удивила, но потом я поняла, что люди, которые пытаются заработать на мне и раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста», — заявила Бочкарева в видео, которое она опубликовала на своей странице в Instagram.

Она пообещала выяснить, «откуда растут ноги у этой новости» и привлечь тех, кто ее распространил, к ответственности.

«Не верьте интернету!» — воскликнула актриса в конце видео.

Ранее СМИ сообщили о том, что Бочкареву задержали в Москве. Она спрятала в нижнем белье наркотическое вещество, в чем и призналась полицейским. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Актриса находится под подпиской о невыезде.

Позднее также появилось видео задержания знаменитости. На кадрах видно, как она называет полицейским свое имя – Бочкарева Наталья Владимировна. Также она подтверждает, что у нее при себе есть кокаин.