РИАМО - 28 сен. Между станцией метро «Театральная» и Никольской улицей возводят новый подземный переход, работы должны завершить до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Когда-то подземный переход от Никольской улицы к станции метро «Театральная» был построен с нарушениями, поэтому на протяжении нескольких лет мы искали сложное инженерное решение для того, чтобы его достроить. Сейчас это решение найдено, работы ведутся, и к концу года их планируется завершить», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что строительные работы усложняются тем, что рядом располагается историческая застройка, а также близко находятся грунтовые воды. Кроме того, строителям приходится пересматривать предыдущее ошибочное инженерное решение. Тем не менее, на данный момент работы завершены уже на 90%.

После завершения работ длина перехода составит около 100 метров, а средняя ширина - шесть метров.