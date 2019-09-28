РИАМО - 28 сен. Появилось видео задержания звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, актриса призналась полицейским, что у нее при себе есть наркотическое средство, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как актриса стоит возле машины в наручниках и отвечает на вопросы полицейских. Она называет свое имя – Бочкарева Наталья Владимировна.

«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического», — говорит Бочкарева.

На вопрос о том, что это за вещество, она отвечает «кокаин».

Полицейские также спросили, где находится вещество.

«Здесь, во мне», — отвечает Бочкарева.

Также на кадрах видно, как полицейские обыскивают сумку актрисы.

Ранее СМИ сообщили о том, что Бочкареву задержали в Москве. Она спрятала в нижнем белье наркотическое вещество, в чем и призналась полицейским. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Актриса находится под подпиской о невыезде.