РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 сен. На II рок-фестивале «Я свободен» выступили семь рок-групп городского округа Домодедово, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Я хочу поблагодарить все сегодняшние рок-группы, которые откликнулись на наше приглашение принять участие, а также сказать, что вечер был очень ярким, динамичным, и хотелось бы пожелать творческих успехов в дальнейшем нашим рок-группам», - сказала главный инспектор по работе с молодежью комитета по культуре и спорту городского округа Домодедово Даниля Черкашина.

На площадке в МКЦ «Победа» выступили «Bombarda band», «Октавас», «Жим лежа», «Ленинский band», «МЖ», «NZ» и «Неформально нормальные».

На фестивале прозвучали авторские песни, каверы на популярные произведения, в том числе знаменитая «Батарейка».

Также фестиваль посетили мотоциклисты клуба «Ночные волки».