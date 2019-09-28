РИАМО - 28 сен. Авария с участием девушки-мотоциклиста произошла на МКАД, девушка получила серьезные травмы, ее доставили в больницу на санитарном вертолете, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра.

ДТП случилось в районе Выхино-Жулебино.

«28 сентября экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения пострадавшего на 10-м километре МКАД. По словам очевидцев, авария случилась с участием девушки-мотоциклиста, которая сильно пострадала. С места ДТП санитарным вертолетом она эвакуирована в лечебное учреждение Москвы», — говорится в сообщении.

До больницы пострадавшую сопроводила авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала ее состояние.