РИАМО - 29 сен. Согласованная акция оппозиции пройдет в Москве в воскресенье, сообщается в Twitter-аккаунте Либертарианской партии России.

Изначально акцию планировали провести 28 сентября, мэрия согласовала ее, но, как оказалось, по ошибке.

Организаторы собираются провести акцию в поддержку осужденных по «Московскому делу», а также участников «Дела ФБК». Ожидается, что в митинге примут участие около 20 тысяч человек.

В связи с проведением митинга будут введены ограничения с 08:00 до 19:00 на некоторых улицах. Будет перекрыт участок на улице Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка, участок проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садовой-Спасской улицы. Кроме того, движение ограничат на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9 с 06:00 до 08:00.