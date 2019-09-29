РИАМО - 29 сен. В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров в столице в рамках акции «День карьеры» в воскресенье пройдет ярмарка вакансий, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«С 12:00 до 17:00 29 сентября в павильоне МЦД уже во второй раз пройдет специальная акция «День карьеры», благодаря которой москвичи могут узнать об условиях работы в транспортной отрасли, познакомиться с самым актуальным перечнем вакансий на крупнейших транспортных предприятиях Москвы и получить советы по трудоустройству от лучших кадровых специалистов», — говорится в сообщении.

Посетители павильона смогут оставить свое резюме, при необходимости с ними проведут первичные собеседования. На ярмарке вакансий также проведут дополнительный набор консультантов в павильон МЦД. Участие в мероприятиях бесплатное.

С 13:00 до 14:00 в павильоне пройдет лекция представителя центра подбора персонала ГУП «Московский метрополитен».

Павильон МЦД на площади у Киевского вокзала работает ежедневно с 09:00 до 21:00 без выходных. Вход в павильон свободный. Здесь проводят экскурсии, посвященные МЦД. Главным экспонатом выставочного пространства является полноразмерный макет поезда «Иволга». В кабине машиниста с помощью очков виртуальной реальности можно прокатиться по первым двум диаметрам.

Первые два направления МЦД планируют запустить в ноябре.