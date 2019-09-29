РИАМО - 29 сен. В Одинцове в воркаут-зоне на Центральной площади в воскресенье пройдет восьмой ежегодный фестиваль «Победа Жизни», мероприятие организовано при поддержке федерального агентства по делам молодежи, администрации муниципалитета и Одинцовского молодежного центра, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Спортивно-развлекательный фестиваль «Победа Жизни» проходит в Одинцово уже восьмой раз подряд, начиная с 2012 года. Это самый крупный фестиваль такого формата в Подмосковье для активной молодежи. В прошлом году фестиваль посетили порядка 6500 молодых людей», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Мероприятие проводится с целью пропаганды среди молодежи здорового образа жизни. Его гостями станут спортсмен, депутат совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон и вице-президент федерации воркаута России Михаил Китаев.

На фестивале будет представлено более 30 интерактивных площадок в спортивно-развлекательном формате. Здесь пройдут соревнования по брейкдансу, стритболу и киберспорту, а также мастер-классы по экстремальному самокату, BMX и воркауту. Также будут организованы квесты, участники которых получат призы.

Финалом фестиваля станет большой концерт, на котором выступят Денис Кизим, Ная и ЮNITE.