РИАМО - 28 сен. В новой Москве каждый год будут строить не менее 15 социальных объектов, а всего за четыре года введут порядка 70 соцобъектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«До конца 2019 года мы должны открыть школу в деревне Говорово, а скоро введем общеобразовательное учреждение в жилом комплексе «Бунинские луга» и два детских сада в Коммунарке. У нас большой перечень для ввода в этом году», – рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Кроме того, будет построен полноценный кампус для колледжей. Под его строительство планируется выделить территорию из резерва города.

«Один из корпусов может быть предназначен для получения медицинского образования. Он там будет уместен, учитывая рядом строящуюся крупную городскую больницу. А другие учебные заведения, которые могли бы там быть, требуют обсуждения, на это надо время. Этот вопрос необходимо проработать с департаментом образования и науки», – подчеркнул Жидкин.