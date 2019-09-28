РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В подмосковном Подольске в субботу торжественно открылись чемпионат и первенство Московской области по кикбоксингу, посвященные подвигу Подольских курсантов, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске в субботу стартовали чемпионат и первенство Московский области по кикбоксингу, посвященные подвигу Подольских курсантов. В соревнованиях принимают участие более 280 спортсменов из 18 городов России - Рязани, Смоленска, Москвы и Московской области и других», - говорится в сообщении.

На торжественном открытии участников приветствовали заместитель главы администрации городского округа Сергей Иванов, депутат Московской областной думы Павел Максимович, депутат совета депутатов Подольска, член фракции «Единая Россия», президент Федерации кикбоксинга Московской области Алексей Батин.