РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. В культурно-просветительском центре (КПЦ) «Дубровицы» подмосковного Подольска в субботу начался двухдневный окружной этап всероссийского хорового фестиваля, в нем принимают участие более одной тысячи детей и взрослых, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В КПЦ «Дубровицы» 28-29 сентября проходит окружной этап Всероссийского хорового фестиваля. В нем принимают участие около 445 взрослых и 596 детей. Это настоящий праздник музыки, который подарили зрителям десятки хоровых коллективов со всего Подмосковья, Москвы и центральных регионов России», – говорится в сообщении.

Вход на хоровой фестиваль в эти дни бесплатный.

Всероссийский хоровой фестиваль проводится в пятый раз при поддержке министерства культуры Российской Федерации, некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество», правительства Московской области и администрации городского округа Подольск. Цель мероприятия – активизация музыкальной деятельности и творческого потенциала хоровых коллективов России. В этом году он проводится в номинации «Академическое пение».

«Именно хоровое пение формирует команду неравнодушных жителей страны и своей малой Родины. Желаю, чтобы эти два дня прошли благотворно для всех творческих коллективов, которые приехали в Дубровицы, чтобы поделиться своим мастерством», – сказал завотделом аналитики и сопровождения региональных проектов министерства культуры Московской области Роман Ломаев.

За день смотра жюри фестиваля под председательством главного хормейстера Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, Заслуженной артистки РФ Марины Балянской прослушало 14 хоровых коллективов, а 29 сентября выступит еще столько же.

Московскую область на окружном этапе всероссийского хорового фестиваля представляет детский хор «Мандрагора» из Клина в номинации «Детские учебные хоры учреждений культуры и учреждений детского дополнительного образования», образцовый коллектив «Музыкально-хоровая студия «Кантилена» из Балашихи в номинации «Детские любительские хоры» и народный коллектив «Академический хор «Подлипки» имени Б.А. Толочкова» из Королева.

Хоровой фестиваль проводится в три этапа: региональный, окружной в КПЦ «Дубровицы» и заключительный всероссийский в ноябре 2019 года в Москве.