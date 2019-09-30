РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 сен. В Доме культуры Подольска в понедельник откроют выставку работ слепоглухих художников «Трогательная палитра чувств и образов», сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Львовский в Доме культуры «Металлург» 30 сентября пройдет открытие выставки слепоглухих художников «Трогательная палитра чувств и образов». Организатором встречи выступит писатель, общественный деятель Валентин Халецкий. Мы приглашаем всех неравнодушных к творчеству», – говорится в сообщении.

Картины будут представлены в фойе Дома культуры «Металлург» еще несколько дней после презентации.