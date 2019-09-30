РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В воскресной школе при храме Воскресения Христова в подмосковном Подольске в понедельник проведут акцию по сбору донорской крови в помощь тяжелобольным детям, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Акцию по сбору донорской крови для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, проведет Подольское благочиние 30 сентября. В этот день забор крови будет проходить в здании воскресной школы при храме Воскресения Христова города Подольска по адресу: улица Красная, дом №24. Начало в 9:00», - говорится в сообщении.

К сдаче крови приглашаются совершеннолетние граждане РФ без тяжелых и хронических заболеваний, не старше 50 лет, постоянно зарегистрированные в Москве или Московской области. При себе необходимо иметь паспорт.