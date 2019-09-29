РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. На бульваре Юности в подмосковном Подольске в воскресенье пройдет акция «Мое сердце, твое сердце!», в ходе которой устроят танцевальную зарядку, спортивную эстафету, флешмоб и многое другое, сообщается в группе «Подольская организация «РСМ» в соцсети «ВКонтакте».

«29 сентября весь мир празднует День сердца. Подольск не остается в стороне и поэтому комитет по делам молодежи администрации горокруга, Подольская организация «Российского союза молодежи», специалисты специального подразделения Дворца творчества молодежи «Орбита» и молодежного центра «Максимум» проведут в 12:00 на бульваре Юности акцию «Мое сердце, твое сердце!». В ходе акции пройдет танцевальная зарядка, спортивная эстафета, флешмоб «Так стучат миллионы сердец» и мероприятие «Дерево сердец», – говорится в сообщении.

Организаторы приглашают всех желающих.

Всемирный день сердца отмечают ежегодно 29 сентября. В этот день Всемирная федерация сердца призывает политиков, медиков, общественные организации и частных лиц активизировать усилия, направленные на уменьшение бремени болезней сердца и инсульта.