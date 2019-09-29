РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 сен. День открытых дверей пройдет в воскресенье в Технологическом университете Королева, в программе запланировано знакомство с материально-техническим оснащением вуза, проведение тренингов, мастер-классов и деловых игр.

В воскресенье в университете состоится День открытых дверей. Приглашаются все желающие. Школьники и их родители смогут познакомиться с университетом, его руководством и профессорско-преподавательским составом, узнать о правилах приема 2020 года и направлениях подготовки, которые реализует вуз. Начало Дня открытых дверей – в 12:00.

День открытых дверей пройдет во всех структурных подразделениях Технологического университета. О направлениях подготовки высшего образования можно узнать в главном корпусе вуза на улице Гагарина, дом №42. А тех, кто заинтересован в поступлении на специальности среднего профессионального образования, Технологический университет приглашает в свои структурные учреждения – Колледж космического машиностроения и технологий на улицу Пионерская, дом №8 и Техникум технологий и дизайна на улицу Стадионная, дом №1.