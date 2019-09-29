РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 сен. В Центральном парке подмосковных Люберец в воскресенье пройдет концерт, приуроченный к Международному дню пожилых людей.

Международный день пожилых людей был провозглашен на 45-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в декабре 1990 года, впервые его отметили 1 октября 1991 года. В этот день по всему миру проходят фестивали, организуемые ассоциациями по защите прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и роли в обществе.

В воскресенье в Центральном парке городского округа Люберцы состоится праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. Программа с участием творческих коллективов начнется в 12:00. Ведущей программы будет руководитель эстрадно-джазовой студии «Волшебный микрофон» Ксения Букас. Также в праздничной программе запланировано выступление лауреата международных конкурсов, певицы и общественницы Ольги Барабановой.

В 13:00 все желающие смогут принять участие в тренировке, специально адаптированной для пожилых людей. Ее проведет лидер «РосМолСпорт Московской области» Алексей Бусаров.

Также во время проведения мероприятия в Центральном парке пожилых людей ждет праздничное чаепитие.