РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В Люберцах в воскресенье пройдет закрытие первого театрального фестиваля творческих коллективов «Люди и маски».

В Люберецком дворце культуры в воскресенье в 16:00 состоится закрытие фестиваля. Участникам будут вручены дипломы и благодарственные письма. На гала-концерте выступят самые лучшие исполнители городского округа Люберцы.

На фестиваль пригласили такие коллективы городского округа, как театр «Забава и К», театральные студии «Колокольчик» и «Калейдоскоп», «Витражи», театр кукол «Радуга», православная театральная студия «Преображение», кукольный театр «Бибкуклешки», театр мюзикла «Успех».