РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 сен. На стадионе «Урожай» в поселке Томилино подмосковных Люберец в воскресенье пройдет фольклорный фестиваль «Народные потехи».

Фольклорный фестиваль «Народные потехи» пройдет на стадионе «Урожай» городского округа Люберцы в 14:00. Как ожидается, участие в нем примут более одной тысячи человек. Основная цель фестиваля – сохранение лучших образцов обрядового фольклора, формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения.

В рамках фестиваля для участников проведут мастер-классы по плетению из лозы, изготовлению глиняной посуды, кожевенному и кузнечному делу. Дети смогут покататься на русских деревянных каруселях. Гостей праздника ждут также народные игры и забавы.

На концертной площадке будет звучать русская народная музыка в исполнении профессиональных и самодеятельных фольклорных коллективов, а также учеников люберецких школ и Домов творчества.