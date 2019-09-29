РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 сен. Православный фестиваль «Под покровом Богородицы» в пятый раз проведут в Покровском храме поселка Нахабино Красногорска в воскресенье, сообщается в официальной группе храма в соцсети «ВКонтакте».

«Пятый православный фестиваль «Под покровом Богородицы» состоится 29 сентября в храме Покрова Пресвятой Богородицы и в культурном центре «Купина» имени Любови Жук в поселке Нахабино», – говорится в сообщении.

В нынешнем году фестиваль посвящен 445-летию первого упоминания Покровского храма в летописи, 20-летию возрождения приходской жизни храма, а также 10-летию культурного центра «Купина».

В рамках фестиваля будут работать две музыкальные площадки. Кроме того, участники смогут посмотреть фотовыставку, поучаствовать в мастер-классах и конкурсе блюд православной кухни.