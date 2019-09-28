РИАМО - 28 сен. Четыре транспортные развязки на пересечении МКАДа с вылетными магистралями реконструируют до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«За последние семь лет на МКАДе было реконструировано 16 транспортных развязок, сейчас в работе еще четыре. Это транспортные узлы на пересечении кольцевой магистрали и Липецкой улицы, Волоколамского шоссе, улицы Верхние поля, а также Осташковского шоссе», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он также заметил, что работы на некоторых объектах уже вошли в активную стадию, а также продолжается проектировании.

«В последние годы в сфере транспортного строительства мы набрали хороший темп. Я уверен, что сможем сдать эти развязки раньше контрактных сроков в течение 2020 и 2021 годов», - сказал Хуснуллин.

По его словам, реконструкция развязок МКАДа позволит снизить загруженность кольцевой дороги в среднем на 20%. Более того, в рамках реконструкции будут возведены дополнительные разгонные полосы с эстакад, что существенно облегчит выезд автомобилистам в близлежащих районах.