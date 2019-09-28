РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 сен. В двух парках подмосковных Люберец до конца текущего года появятся пункты обмена книгами, сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«Пункты обмена книгами будут открыты сразу в двух люберецких парках до конца 2019 года. Несмотря на широкое распространение электронных книг и гаджетов, многие люди до сих пор предпочитают классические бумажные издания. Прочитанные книги выбросить жалко, а вот поделиться ими с теми, кому они могут быть интересны, и сделать это бесплатно – представляется хорошей идеей», – говорится в сообщении.

Ожидается, что зоны буккроссинга появятся в Центральном парке культуры и отдыха и парке «Наташинские пруды». Внешне они будут напоминать брендированные шкафы, чтобы книги не испортились от дождя и снега.

Буккроссинг активно развивается в парках Подмосковья. Всего до конца этого года точки книгообмена будут открыты в 14 парках региона.

Идея буккроссинга возникла в 2001 году. Его развитие в России, стартовавшее в 2002 году, идет по пути расширения как числа людей, вовлеченных в процесс книгооборота, так и числа мест, где создаются места обмена книгами – кафе, клубы, театры, библиотеки, специально отведенные зоны на улицах.