РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 сен. В парке поселка Малаховка подмосковных Люберец в субботу прошел рок-концерт на фестивале в честь закрытия мотосезона, мотолюбители проехали по поселку колонной, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Уже 13 год подряд мы проводим подобный фестиваль. Сегодня в парке – байкерские конкурсы и не только, для жителей мы тоже приготовили сюрпризы. Мы делаем праздник для жителей. В первую очередь, это праздник объединения», – сказал директор парка Эдуард Левицкий.

Байкеров сопровождали сотрудники ГИБДД. В парке прошел рок-концерт, также на его территории работают аттракционы и кафе. Гости могут попыгать на батутах и принять участие в байкерских конкурсах.

Мотодвижение считается одним из самых дружных и сплоченных. Байкеры, объединенные любовью к скорости и драйву, поддерживают и уважают друг друга.